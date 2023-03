Sortie de zone, saison 4

Épisode 40 : N’êtes-vous pas divertis ?

Le Canadien a non seulement causé la surprise au cours du dernier week-end, en signant deux victoires consécutives, mais il a en outre offert un spectacle plutôt divertissant à ses partisans. L’apport offensif des défenseurs a contribué aux succès du club, et nos panélistes se demandent si cette éclosion n’a pas offert un avant-goût de la fin de la saison. On discute aussi de la blessure à Arber Xhekaj et on parcourt la liste des remplaçants potentiels, en plus de passer en revue les dernières nouvelles de la LNH.