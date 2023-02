Le Canadien a vaincu tour à tour les Islanders de New York et les Oilers d’Edmonton, le week-end dernier.

Le Canadien a non seulement causé la surprise au cours du dernier week-end, en signant deux victoires consécutives, mais il a en outre offert un spectacle plutôt divertissant à ses partisans. L’apport offensif des défenseurs a contribué aux succès du club, et nos panélistes se demandent si cette éclosion n’a pas offert un avant-goût de la fin de la saison. On discute aussi de la blessure à Arber Xhekaj et on parcourt la liste des remplaçants potentiels, en plus de passer en revue les dernières nouvelles de la LNH.

Animateur : Jérémie Rainville

Invités : Simon-Olivier Lorange, Guillaume Lefrançois, Stéphane Waite

[Mike Matheson] m’impressionne cette saison. Il est meilleur offensivement que je pensais et que ce que j’avais vu de lui. C’est une belle trouvaille, il est signé pour encore trois ans. Stéphane Waite

Pour moi, c’est de la fantaisie complète d’envoyer [Erik] Karlsson à Edmonton. […] Les Oilers, ce dont ils ont besoin, c’est encore du renfort devant le filet et encore du renfort en défense. Simon-Olivier Lorange

