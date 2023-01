Kirby Dach (77) a inscrit le premier but du Canadien dans sa victoire de 2-1 contre les Rangers à New York, dimanche.

Le Canadien a travaillé jusqu’à la dernière seconde et signé une belle victoire contre les Rangers de New York, dimanche. Or, ce gain a été acquis au lendemain d’une performance ordinaire contre les Islanders.

L’équipe avait fait le même manège, plus tôt dans la semaine, contre le Kraken de Seattle et face aux Predators de Nashville. Le Tricolore trouvera-t-il finalement une espèce d’erre d’aller ? Nos journalistes Alexandre Pratt et Simon-Olivier Lorange, de La Presse, en discutent avec Jérémie Rainville et Stéphane Waite, du 98,5 FM.

Il est aussi question des performances de Samuel Montembeault, du prochain contrat de Cole Caufield et de la saison de rêve de Pierre-Luc Dubois chez les Jets de Winnipeg.

Moi, personnellement, je vois pour [Cole] Caufield un contrat supérieur à celui de [Matthew] Boldy parce qu’il marque des buts. Boldy, c’est plus un passeur. Et peut-être un contrat qui ressemble, sinon qui serait exactement identique, à celui de Nick Suzuki. Alexandre Pratt

[Samuel Montembeault] est en train de me convaincre qu’il peut devenir un bon deuxième gardien de but dans la Ligue nationale, à 26 ans. Ses meilleures années, en principe, il est dedans. Stéphane Waite

C’est sûr que le Canadien doit évaluer cette option-là. [Pierre-Luc Dubois] est un joueur qui, clairement, veut jouer à Montréal et qui a le potentiel d’être meilleur que Nick Suzuki. Alexandre Pratt

