Les buts de Cole Caufield, ça vaut combien ? Caufield jouait jeudi son 100e match dans la Ligue nationale et il connaît un des meilleurs débuts de carrière de l’histoire du Canadien, en termes de buts marqués. Le numéro 22 est aussi en dernière année de contrat, ce qui soulève donc la question du salaire qu’il commandera, et surtout, du nombre d’années.

Sur le même thème, il faut parler de Sean Monahan, lui dont l’avenir ne laisse personne indifférent. Si Jeremy Filosa est prêt à l’échanger au plus offrant pour engraisser la banque d’espoirs du CH, Guillaume Lefrançois rappelle son utilité afin d’assurer la transition en attendant que les jeunes centres de l’organisation soient prêts pour la Ligue nationale. Ailleurs dans la LNH, les Oilers et leurs gardiens, les Penguins et Kristopher Letang, et les Sénateurs et Alex Formenton retiennent notre attention.

Animateur : Jérémie Rainville

Invités : Simon-Olivier Lorange, Guillaume Lefrançois et Jeremy Filosa

Un marqueur de 40 ou 50 buts dans la Ligue nationale aujourd’hui, ça se paie 9 à 10 millions. Et je pense que Caufield aurait toutes les cartes dans son jeu pour demander ça dans la mesure où il est tellement important pour la franchise. Simon-Olivier Lorange

Mettons que Monahan ne reste pas et que le Canadien obtient un choix de deuxième tour parce qu’il connait une bonne saison et qu’il y a une équipe qui veut l’avoir. C’est de l’or en barre, c’est le jackpot. Jeremy Filosa

Qu’est-ce que Slafkovsky va gagner dans ses deux matchs contre la Lettonie et la Suisse qui ont peut-être, si ça va bien, un ou deux joueurs qui vont se rendre dans la Ligue nationale ? Guillaume Lefrançois

