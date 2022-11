Le Canadien a déjà terminé le premier quart de sa saison. Mené par ses jeunes joueurs, le club a dépassé les attentes d’à peu près tous les observateurs.

Dans ce premier bilan de l’année, nos panélistes Simon-Olivier Lorange et Philippe Cantin, de La Presse, et Stéphane Waite et Jérémie Rainville, du 98,5 FM, discutent donc des éléments positifs et négatifs qui ont retenu leur attention et se demandent jusqu’à quel point les succès des dernières semaines peuvent être attribués au travail de l’ex-directeur général Marc Bergevin.

Je ne m’attendais jamais à ce que le Canadien soit dans le mix pour une place en séries à ce temps-ci de l’année. Je ne pense toujours pas qu’ils vont l’être jusqu’à la fin de la saison, mais selon moi, au quart de la saison, je m’attendais à ce que ce soit un dossier déjà réglé. Simon-Olivier Lorange

Le gars que je renverrais dans la Ligue américaine, d’abord et avant tout, c’est Slafkovsky. Je pense que Slafkovsky, c’est un gars qui a besoin de jouer beaucoup. Il joue très peu à l’heure actuelle et pas nécessairement avec les meilleurs joueurs de l’équipe. Philippe Cantin

