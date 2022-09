Le camp d’entraînement du Canadien s’amorce et, avec lui, une nouvelle saison de la balado Sortie de zone. Les journalistes Alexandre Pratt et Simon-Olivier Lorange, de La Presse, en compagnie de Jérémie Rainville et de Stéphane Waite, du 98,5 FM, donnent leurs premières impressions de la formation du Canadien en 2022-2023 et discutent des défis qui attendent l’entraîneur-chef Martin St-Louis. On revient également sur la retraite de P.K. Subban, l’un des joueurs les plus électrisants de l’histoire récente du Tricolore.

T’as pas de temps à perdre dans le camp d’entraînement avec des joueurs que tu sais qu’ils joueront jamais à Montréal. Les coachs haïssent ça et les joueurs haïssent ça. Stéphane Waite

Son plus gros défi, c’est d’instaurer une culture pour les années à venir. On parle de bons leaders dans la chambre et de jouer de la bonne façon sur la patinoire. Stéphane Waite, au sujet de Martin St-Louis

