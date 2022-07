Sortie de zone, saison 3

Épisode 53 : Premier tour excitant, deuxième tour intrigant

Dans ce nouvel épisode de l’émission balado Sortie de zone, nos participants Philippe Cantin, Alexandre Pratt, Stéphane Waite et l’animateur Jérémie Rainville reviennent sur les matchs décisifs du week-end dans la LNH et se prononcent sur leurs favoris pour le tour suivant. Aussi : un débat enflammé à propos de l’arbitrage en séries et des solutions pour relancer les Maple Leafs de Toronto.