Quand le Lightning a gagné la Coupe en 2020, on se disait qu’ils ne pourraient jamais garder ce noyau avec le plafond salarial. Ils ont réédité. On se disait : c’est sûr que c’est fini. Ils ont trouvé une solution et sont revenus avec une formation qui est passée très proche de gagner la Coupe Stanley une troisième fois. L’Avalanche est dans une situation plus critique, il y a plusieurs joueurs autonomes. Mais quand tu construis une culture et que tu as vécu ces émotions, ça reste un endroit très attrayant pour les joueurs. Joe Sakic a montré à quel point il est un bon DG en montant cette équipe-là, il peut aussi montrer qu’il l’est en la gardant compétitive.