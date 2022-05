Le Canadien de Montréal a obtenu le privilège de choisir au premier rang au total du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey, une première depuis 1980. Dans le plus récent épisode du balado Sortie de zone, notre équipe d’analystes passe au peigne fin les différentes options qui se présentent à l’organisation. Et si Kent Hughes était vraiment à l’écoute pour une transaction ? Quelle serait la réaction des partisans ?

Nos experts Philippe Cantin, de La Presse, et Mikaël Lalancette, du Soleil, et Stéphane Waite et Jérémie Rainville, du 98,5 FM, se penchent aussi sur les nombreux revirements de situation depuis le début du premier tour éliminatoire dans la LNH. Pas si facile de se prononcer sur le sort qui attend le Lightning de Tampa Bay, les Oilers d’Edmonton et les Bruins de Boston dans les prochains jours !

Écoutez l’épisode intégral 0:00 0:00 Couper le son

S’ils en choissent un autre que Shane Wright, ils sont mieux de pas se tromper, je peux te dire ça, parce que ça va les suivre pour des années. Stéphane Waite, au sujet du Canadien au repêchage

0:00 0:00 Couper le son

Ça va se jouer dans le filet parce que les deux équipes sont très dangereuses à l’attaque. De temps en temps, Campbell est bon, de temps en temps il est moins bon. De temps en temps, Vasilevskiy est bon, de temps en temps il est moins bon. Stéphane Waite, au sujet de la série Lightning-Maple Leafs