L’ex-entraîneur des gardiens du Canadien Stéphane Waite se dit inquiet pour Carey Price après la performance de son ancien protégé, samedi, contre les Sénateurs d’Ottawa. Sept fois, note-t-il, il a senti que Price était mal à l’aise devant le filet.

Aussi : on revient sur l’hommage à Guy Lafleur et on parle de la légende du Canadien avec un autre franc-tireur, Luc Robitaille.

Je sais pas s’il s’est refait mal à son genou ou si, instinctivement, il protège son genou. C’est ça qui m’inquiète le plus. Stéphane Waite, au sujet de Carey Price

Honnêtement, tous les astres étaient alignés pour qu’il revienne dans l’entourage de l’équipe pour le match de Guy Lafleur. Il n’était pas là, je trouve ça décevant. Alexandre Pratt, au sujet de Shea Weber

Vous le savez, vous l’avez vu jouer, Phillip, c’est un glue guy, comme on dit en anglais. C’est le genre de gars qui amène l’équipe avec lui dans la bataille. Luc Robitaille, au sujet de Phillip Danault

