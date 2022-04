PHOTO JASON BEHNKEN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Épisode 45 : Qu’est-ce qu’un bon but ?

Le Canadien a peut-être causé la surprise à Tampa, mais la fameuse question de l’obstruction contre le gardien est encore ce qui retient l’attention.

Avec un entraîneur des gardiens parmi nous, l’occasion est belle pour en discuter. Parlant de gardiens, le retour de Carey Price semble de plus en plus imminent. Stéphane Waite a d’ailleurs vu un indice révélateur dont il nous parle. Ailleurs dans la LNH, on se pose la question : qui est LA puissance de l’Est ? Tampa Bay, la Floride, la Caroline ou Toronto ?

Dans cet épisode de la balado Sortie de zone, une collaboration entre La Presse et le 98,5 FM, l’animateur Jérémie Rainville reçoit Stéphane Waite, Mikaël Lalancette et Guillaume Lefrançois.

La plus grosse nouvelle aujourd’hui est que Carey n’a pratiquement pas partagé son filet. Ça veut dire qu’il est proche. S’il n’était pas dans les plans qu’il joue prochainement, il aurait partagé son filet avec Samuel Montembeault. Carey est assez intelligent pour savoir que l’autre gardien de but a besoin de lancers s’il est dans la formation. J’ai participé à des rehab avec Carey et quand il décidait de prendre son filet, ça veut dire, tassez-vous de là, je suis proche. Stéphane Waite

Quand Cole Caufield marque, il y a une dynamique différente dans l’équipe. Ce n’est pas du paranormal, mais le gars amène une énergie. Quand il est récompensé par un but, j’ai l’impression que tout le monde se sent inspiré. J’ai l’impression que c’est la bougie d’allumage offensivement. Jérémie Rainville