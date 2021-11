Pas sûr que ça se serait passé de même si Weber ou si Edmundson étaient là. Ça démontre un petit manque de leadership ou de caractère quand le gardien de but s’est fait brasser pas mal en fin de semaine. C’est quelque chose comme entraîneur des gardiens de but que moi, ça me mettait en maudit, quand l’adversaire arrivait au net si facilement et qu’on le permettait. Quand ça arrivait, on s’en occupait assez vite. Il faut que tu protèges ton gardien beaucoup mieux que ça.