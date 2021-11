Pour cet épisode de la balado Sortie de zone, une collaboration entre La Presse et le 98,5, l’animateur Jérémie Rainville reçoit Jeremy Filosa, Simon-Olivier Lorange et Guillaume Lefrançois.

Vivons-nous dans le même monde que le Canadien ? Après un autre cuisant revers, après avoir laissé les Islanders prendre une avance de 5-0 en deux périodes, les joueurs du Canadien et Dominique Ducharme semblaient persuadés que leur équipe n’avait pas joué un mauvais match. C’est ce qui incite notre animateur, Jérémie Rainville, à soulever la question : « Est-ce que l’habitude de ne pas gagner s’installe ? »

Plus concrètement, on peut se demander quelles sont les pistes de solution. Dominique Ducharme en a exclu une, brisant au passage le cœur des journalistes : non, il ne se lancera pas dans une longue tirade contre ses joueurs susceptible de devenir virale sur YouTube. Mais du reste, on constate assez vite que les pistes de solution ne foisonnent pas. Même le retour de Carey Price, qui n’est pas non plus imminent, ne règlera pas tout.

Ailleurs dans la LNH, comment mesurer le risque couru par les Golden Knights dans la transaction de Jack Eichel ? Enfin, qu’en est-il de l’avenir de Gary Bettman après que l’agent Allan Walsh eut exigé sa démission ?

Personne va avoir la tête de Bettman, mais Allan Walsh est l’agent le plus combatif de la LNH. Il n’hésite pas à dénoncer quoi que ce soit. J’ai l’impression que le statement aurait eu plus de poids venant d’un autre agent moins réputé pour ses prises de positions. Guillaume Lefrançois

J’ai l’impression qu’on utilise le retour de Carey Price pour jeter un peu de poudre aux yeux pour cette fiche de 3 victoires et 9 défaites. On l’utilise, vous allez me dire que ça fait partie de la game. Mais même avec Carey Price, il y a des matchs que le Canadien perd quand même. Jérémie Rainville

