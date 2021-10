Pour cet épisode de Sortie de zone, une collaboration entre le 98,5 et La Presse, l’animateur Jérémie Rainville reçoit Jeremy Filosa, Simon-Olivier Lorange et Guillaume Lefrançois. Invité spécial : Daniel Brière. Le Canadien connaît son pire départ en plus d’un quart de siècle. Il est 32e et dernier au classement général et n’a marqué que quatre buts en cinq matchs. Les joueurs eux-mêmes avouent que le moral est bas. C’est ce qui a incité l’animateur Jérémie Rainville à demander aux invités : voyez-vous la lumière au bout du tunnel ? Avis aux optimistes : vous serez déçus. Tous s’entendent cependant pour dire que cette équipe est meilleure que ne l’indique sa fiche.

En deuxième partie d’émission, Daniel Brière se joint à la discussion. Le tout premier match des Lions de Trois-Rivières, dans l’ECHL, était le prétexte parfait pour parler avec lui de ce circuit de développement par où passent certains espoirs. Brière est président des Mariners du Maine, rivaux de division des Lions. On aborde aussi avec lui la question de la pression que subissent les directeurs généraux dans la LNH, une question qui revient souvent dans l’actualité du Canadien ces derniers temps…

J'ai entendu parler de ça de quelques amis. Je n'ai pas suivi ça de près. J'ai entendu que mon nom avait sorti. J'ai trouvé ça drôle. Marc Bergevin a fait de l'excellent travail ces neuf dernières années, d'avoir amené le Canadien en finale de la Coupe Stanley. C'est à lui de décider s'il continue ou non. On lui doit le respect de décider s'il veut rester ou non. Daniel Brière sur le fait que son nom est sorti comme successeur à Marc Bergevin J'imagine, comme DG, que tu es seul, toi et l'entraîneur. La pression doit être 22 ou 23 fois plus haute que comme joueur. J'ai peut-être une petite idée, mais je suis encore peut-être loin de la vérité. Daniel Brière sur le travail de directeur général à Montréal

Offensivement, pour moi, c'est une question de tic-tac-tic-tac avant que ça explose. Ce club-là va marquer des buts. Jérémie Rainville Oui, ça peut exploser, mais je ne sens pas que c'est imminent. Simon-Olivier Lorange

