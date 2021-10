Quelle étincelle sera nécessaire pour relancer le Canadien ? Les joueurs devront travailler au pic et à la pelle, croit Jérémie Rainville. Dans cet épisode du balado Sortie de zone, une collaboration entre le 98,5 et La Presse, l’animateur en discute avec Jérémy Filosa, Philippe Cantin et Alexandre Pratt. Notre invité : le meilleur marqueur québécois de l’histoire, Marcel Dionne, qui commente les styles de jeu d’Alex Ovechkin et de Connor McDavid. Ovechkin, celui-là même qui vient de dépasser Dionne au 5e rang des meilleurs marqueurs de l’histoire de la LNH.

0:00 0:00 Couper le son

On n'aurait jamais pensé qu'un Russe viendrait en Amérique du Nord et être dans cette situation-là. Il est fort. Son style de jeu n'est pas le plus beau, mais il a un lancer… Il finit au filet, les bons compteurs se dirigent là. Marcel Dionne

Dans le vestiaire du Canadien, il y a le fameux slogan "Nos bras meurtris vous tendent le flambeau", à vous de le porter bien haut. J'enlèverais ça et je mettrais « Au pic et à la pelle ». Le Canadien va connaître du succès lorsqu'il travaille comme un col bleu. Jérémie Rainville