Dans cet épisode de la balado Sortie de zone, une collaboration entre La Presse et le 98,5 Sports, l’ex-entraîneur des gardiens du Canadien, Stéphane Waite, commente la situation de son ancien patron, Marc Bergevin, ainsi que le dossier de l’absence de Carey Price. Jérémie Rainville, Simon-Olivier Lorange, Alexandre Pratt et lui discutent aussi du nouveau contrat de Nick Suzuki, et ils font leurs prédictions pour la prochaine saison.

0:00 0:00 Couper le son

Marc, ce n’est plus le gars que j’avais connu à Chicago ou à mes débuts au Canadien, où on avait du fun tous les jours. Il est impatient, négatif souvent envers les médias. C’est sûr que ça devient pesant pour lui. Je le sais, je l’ai vu. Stéphane Waite, ancien entraîneur des gardiens du Canadien 0:00 0:00 Couper le son