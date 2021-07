Josh Anderson (17) et Nick Suzuki (14)

Épisode 50 : un jour de plus ?

Dans ce 50e épisode de la baladoémission Sortie de zone, une collaboration entre La Presse et le 98,5 FM, l’animateur Jérémie Rainville reçoit Mikaël Lalancette, Simon-Olivier Lorange et Guillaume Lefrançois (en direct de Tampa).

La question centrale, au lendemain de cette victoire en prolongation : le Canadien pourra-t-il vivre un jour de plus ? Pourra-t-il encore tenir tête au Lightning de Tampa Bay ? Et à l’inverse, le Lightning peut-il en faire un peu plus pour conclure la série ?

Avec le cinquième match qui point à l’horizon, notre panel revient sur le quatrième match, sur ses principaux acteurs, et met la table pour le duel à venir entre les finalistes.

Parmi les autres sujets, avec le repêchage d’expansion du Kraken de Seattle qui approche à grands pas, quels défenseurs le Canadien doit-il protéger ?