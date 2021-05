Carey Price et Joel Edmundson

Le gardien du Canadien, Carey Price, a connu un de ses meilleurs matchs de la saison, jeudi soir.

0:00 0:00 Couper le son

De quoi inspirer confiance aux partisans de l’équipe, et à nos panélistes Jérémie Rainville et Jeremy Filosa, du 98,5, Alexandre Pratt, de La Presse, et Mikaël Lalancette.

Aussi : l’impact de la blessure de John Tavares sur la série, et des opinions tranchées sur le combat qui a opposé Nick Foligno à Corey Perry.