Vous êtes Dominique Ducharme et Marc Bergevin : comment abordez-vous la fin de la saison du Canadien ?

Guillaume Lefrançois

La Presse

Les deux victoires de cette semaine ont permis au CH de se donner un petit coussin dans la lutte aux séries et l’équipe a quatre matchs en main sur ses rivaux. Ducharme doit-il viser l’avantage de la patinoire ? Ou simplement s’assurer d’une place en séries et donner ensuite du repos à ses joueurs ? Parlant de repos, Eric Staal sera bien reposé après une semaine de quarantaine. Comment l’utiliser à son arrivée ? Et quels joueurs en feront les frais ? Jérémie Rainville, Mikaël Lalancette et Guillaume Lefrançois en discutent avec l’animateur Jeremy Filosa.