Le Canadien amorce un long voyage de six matchs dans l’Ouest canadien. La victoire convaincante de samedi soir laisse-t-elle présager un voyage fructueux ?

Aussi : qui est le véritable défenseur numéro 3 chez le Canadien, Ben Chiarot ou Joel Edmundson ?

Dans cet épisode de Sortie de zone, une collaboration entre La Presse et le 98,5, Jérémie Rainville, Mikaël Lalancette, Alexandre Pratt et Jeremy Filosa discutent de tout cela. Il est aussi question des déboires des Sabres de Buffalo et de la suspension de Tom Wilson.