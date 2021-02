Le Canadien de Montréal a raté sa première impression avec son nouvel entraîneur-chef Dominique Ducharme, une défaite de 6-3 face aux Jets de Winnipeg.

De l’indiscipline à l’exécution en passant par les unités spéciales, les lacunes demeurent nombreuses. Et Carey Price n’est plus l’ombre de lui-même. Quelles solutions s’offrent au Tricolore ? A-t-on surestimé cette équipe ?

Dans ce 14e épisode de la balado Sortie de zone, une collaboration entre La Presse et le 98,5, Guillaume Lefrançois et Simon-Olivier Lorange, de La Presse, en discutent avec Jeremy Filosa et Jérémie Rainville, du 98,5.