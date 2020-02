Pour ce 40e épisode du balado Sortie de zone, une collaboration entre La Presse et le 98,5, l’animateur Mario Langlois reçoit Guillaume Lefrançois, Alexandre Pratt et Martin McGuire.

Et l’émission tourne essentiellement autour d’un thème : Claude Julien restera-t-il ?

Discussion animée et en profondeur sur l’avenir de l’entraîneur-chef du Canadien de Montréal. Une question qui devient d’autant plus d’actualité que Marc Bergevin avait de plus grands espoirs pour l’organisation, et que Claude Julien lui-même a désormais du mal à cacher sa frustration lors de ses conférences de presse.