PHOTO CHRIS O'MEARA, ASSOCIATED PRESS

Pour ce 34e épisode du balado Sortie de zone, une collaboration entre le 98,5 et La Presse, l’animateur Mario Langlois reçoit Simon-Olivier Lorange, Philippe Cantin et Jeremy Filosa.

Parmi les sujets, il y a bien sûr Jeff Petry, plus précisément, est-il essentiel à la défense du Canadien ? Son nom circule partout dans les rumeurs de transactions, mais comme on le voit encore plus en l’absence de Shea Weber, il est devenu un incontournable. Comme l’écrivait Simon-Olivier Lorange, attendons « avant d’échanger tout le monde ».

Aussi au menu, préférez-vous être un partisan des Maple Leafs ou du Canadien, à un moment où les deux équipes sont exclues des séries. Qu’est-ce qui explique la situation des Leafs ?

Enfin, Mario Langlois revient sur la stratégie de Geoff Molson de répondre directement à des journalistes sur Twitter. Que penser de son jovialisme, au milieu d’une autre saison difficile ?