Épisode 19: Un Canadien avec peu de profondeur

Sortie de zone

Épisode 17: Comment freiner la glissade du Canadien?

Dans ce 17e épisode du balado Sortie de zone, Mario Langlois du 98,5 FM Sports reçoit Alexandre Pratt, chroniqueur à La Presse, et Simon-Olivier Lorange, nouvellement nommé journaliste affecté à la couverture du Canadien de Montréal à La Presse. Et pour la plus grande partie de l’émission, il a été question des récents déboires du Canadien.