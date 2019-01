Le nageur paralympique Benoît Huot prend sa retraite

Le nageur de 35 ans en a fait l'annonce mardi matin à l'Institut national du sport du Québec, au Parc olympique de Montréal, là où il s'est entraîné pour l'essentiel de sa carrière internationale, qui s'est étalée sur près de deux décennies.

Né avec une malformation à la jambe droite, communément appelée le pied bot, Huot a participé à cinq Jeux paralympiques, gagnant un total de 20 médailles, dont neuf d'or. Seul le nageur malvoyant Tim McIsaac a fait mieux avec 28.

«Le temps est venu d'accrocher mon Speedo, a-t-il déclaré dans un communiqué. Ce fut le plus grand honneur de représenter notre pays et je suis fier d'avoir accompli tous mes rêves sportifs. Le sport est la plus belle école de vie et j'ai eu le privilège d'en être un étudiant lors des 25 dernières années.»

Le nouveau retraité a remporté 32 médailles en six championnats du monde, dont l'or au 200 mètres quatre nages individuel devant les siens à Montréal en 2013. Huot s'est aligné à trois Jeux du Commonwealth, où les parasports sont intégrés, enlevant quatre médailles. L'an dernier, il a agi comme chef de mission adjoint à Gold Coast en Australie, où ses épreuves ne faisaient pas partie du programme.

Sextuple médaillé aux Jeux paralympiques de Sydney, en 2000, Huot a connu son heure de gloire quatre ans plus tard à Athènes, montant cinq fois sur le podium, dont quatre sur la plus haute marche. Il y a inscrit trois records du monde.

Les Jeux de Pékin, en 2008, ont été un passage plus difficile. Il a néanmoins récolté quatre médailles de bronze. Il a rebondi à Londres en 2012 avec une médaille de chacune des couleurs. Il a porté le drapeau pour l'équipe canadienne à la cérémonie de clôture.

Rio de Janeiro, en 2016, a donc été son chant du cygne. Son bronze au 400 m libre, où il a réussi son meilleur temps à vie, était sa 20e médaille.

«Benoît est l'un des paralympiens les plus célébrés au monde, mais il est aussi beaucoup plus que toutes les récompenses et réalisations que je pourrais énumérer, a mentionné Ahmed El-Awadi, directeur général de Natation Canada, dans un communiqué. La vérité est que Benoit a transcendé le sport et qu'il laisse un héritage d'esprit sportif, de courage et de dignité.»

Huot est devenu père de la petite Mila-Grace l'automne dernier. Membre de l'Ordre du Canada depuis 2016, Huot a été fait Chevalier de l'Ordre national du Québec l'an dernier. Il compte s'investir auprès des jeunes ayant un handicap et continuera de donner des conférences.