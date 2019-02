Laurent Dubreuil cinquième au 500 mètres en Norvège

Dubreuil, de Lévis, a réussi un chrono de 34 812 secondes, 16 centièmes de seconde derrière le Russe Pavel Kulizhnikov (34 652), qui a remporté la médaille d'or. Le Québécois a accusé 41 millièmes de seconde derrière le Néerlandais Dai Dai Ntab, qui a gagné la médaille de bronze grâce à un temps de 34 771.

« Il s'agissait de mon meilleur résultat cette saison et c'est très encourageant, a affirmé Dubreuil, qui avait également terminé cinquième lors de la Coupe du monde d'Obihiro. J'avais les jambes pour remporter une médaille ou même la course. Il ne m'en manquait pas beaucoup. Quatre centièmes de seconde du podium, c'est un minime retard. »

Dubreul, le meilleur sprinteur au Canada, a aussi pris la 17e place (1 : 11 057) au 1000 m, un rang derrière Antoine Gelinas-Beaulieu, de Sherbrooke, qui a parcouru la distance en 1 : 10 959.

Heather McLean, de Winnipeg, a terminé 11e à l'épreuve féminine du 1000 m et 13 au 500 m. Kaylin Irvine, de Calgary, a conclu le 1000 m au 12e échelon.

« Mes courses aux 500 et 1000 mètres commencent à être plus constantes. J'avais travaillé là-dessus cette saison, a indiqué McLean. Je ne suis pas encore au niveau que je souhaite me trouver, mais ce qui est le plus motivant c'est de voir qu'il y a beaucoup de place à amélioration après chaque course. »