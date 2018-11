David La Rue n'a «pas de temps à perdre»

Sacré champion canadien junior trois semaines plus tard, La Rue a ensuite pris part à ses premiers Mondiaux.

L'automne suivant, il a participé à ses quatre premières Coupes du monde, où il a passé très près du standard chronométrique qui l'aurait qualifié pour les Jeux olympiques de PyeongChang.

Aux Championnats du monde juniors disputés à Salt Lake City, il a gagné l'or à l'épreuve de départ groupé et l'argent au 1500 m, ce qui démontre l'étendue de son répertoire. Il occupait le deuxième rang dans la course au titre général jusqu'à ce qu'une erreur de couloir au 5000 m lui vaille une disqualification.

Le 23 octobre, aux Championnats canadiens de distances individuelles, le jeune homme de 20 ans a confirmé sa progression : victoire au 1500 m, troisième au 1000 m et cinquième au 500 m. Grâce à cette prestation, il s'alignera dans les trois distances à la première Coupe du monde de la saison, à Obihiro, au Japon, qui s'est amorcée dans la nuit d'hier à aujourd'hui.

Quelques jours avant son départ, La Rue s'excusait de ne pas avoir répondu plus rapidement à une demande d'entrevue... envoyée une demi-heure plus tôt. «J'ai dormi plus tard pour commencer à m'habituer au décalage horaire avec l'Asie», avait-il expliqué.

Deux heures plus tard, l'athlète de Saint-Lambert débarquait à l'aréna Maurice-Richard, à Montréal, où il patine depuis cinq ans. Parce que La Rue a d'abord été un spécialiste du courte piste, discipline où il fait encore l'essentiel de son entraînement sous la supervision de Marc Gagnon au centre régional de Patinage de vitesse Canada. Dans cette antichambre de l'équipe nationale, il côtoie la relève du courte piste et Boisvert-Lacroix, olympien en longue piste issu de la même filière.

À 1,85 m et plus de 80 kg, La Rue avait un potentiel limité en courte piste, a toujours pensé Boisvert-Lacroix, lui-même un gaillard qui a vécu les affres de la glace cédant sous son poids. Le jeune démontrait également des capacités physiologiques rares. «Dave, c'était un boeuf sur un vélo», résume le gagnant de deux 500 m en Coupe du monde l'hiver dernier. «Le longue piste, ça se rapproche un peu du cyclisme : il faut que tu sois capable d'en pousser, des watts.»

S'improvisant recruteur, Boisvert-Lacroix a donc tiré la manche de son collègue, qui a fini par céder quand des maux de dos ont bousillé son automne 2016 en courte piste.

«Je voulais juste voir ce que j'étais capable de faire», précise La Rue. À son premier essai à Calgary, il confirme qu'il a eu du mal à s'adapter aux patins clap et à leurs bottines moins rigides. «La première semaine [à l'entraînement], je rentrais dans le virage et j'avais peur. Je sentais chaque fois que j'étais sur le bord de mourir!»

De son point de vue d'entraîneur, Gregor Jelonek a plutôt noté un fort potentiel. «Dès qu'il a commencé à patiner, j'ai tout de suite vu qu'on avait quelqu'un de talent avec nous», indique le coach en chef du centre national Gaétan-Boucher.

Plus que le courte piste, Jelonek estime que l'expérience de La Rue en patins à roues alignées a contribué à sa transition rapide: «En longue piste, on a besoin de bonnes lignes droites. Et les lignes droites, elles se pratiquent en rollerblade.»

La recrue s'est rapidement adaptée et a fini par se plaire sur l'anneau de 400 m. «J'ai encore beaucoup de fun en courte piste, mais je réalise que c'est vraiment en longue piste que j'ai envie de me développer en tant qu'athlète, explique La Rue. Ce que j'adore du longue piste, c'est que j'ai de l'espace pour faire de grandes poussées et je me sens libre sur la glace comparativement au courte piste.»

Encore jeune et nouveau dans sa discipline, La Rue n'a «pas de temps à perdre», selon ses propres dires.

Sa vision est claire. Cette saison, il ambitionne de se maintenir parmi les 15 meilleurs du 1500 m et ainsi conserver sa place dans le groupe A. L'élève en sciences de la nature au collège de Maisonneuve vise aussi une première participation aux Mondiaux de distances individuelles d'Inzell, en Allemagne (7-10 février).

À plus long terme, il ne veut pas seulement participer aux prochains JO de Pékin, en 2022, mais y gagner une médaille. «Je trouve que beaucoup de personnes ont peur d'afficher [leurs ambitions]. De dire des choses. Je pense qu'il faut être capable de tolérer un type de pression de ce genre.»

David La Rue a les jambes, le coeur, et la tête. Il a l'air bien parti.

