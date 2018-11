Des débuts remarquables pour Alyson Charles

«Ça a passé!» rigolait-elle au téléphone après avoir franchi les contrôles de sécurité. La patineuse de vitesse avait quatre bonnes raisons de sourire. La veille, elle avait remporté l'or au 1000 m à la deuxième épreuve de Coupe du monde de la saison de courte piste. Une semaine plus tôt, à Calgary, elle avait déjà causé la surprise en gagnant trois médailles de bronze, deux au 500 m, sa spécialité, et une au relais.

«Je pense que mes apprentissages de l'année passée, mes déceptions et mes échecs, m'ont permis de vraiment m'améliorer durant l'été, d'apprendre de ce que j'ai fait, estime-t-elle. Je n'ai pas reproduit les mêmes erreurs. C'est ce qui m'a permis de me rendre aussi loin.»

Même si elle n'a devancé sa jeune rivale allemande Anna Seidel que de trois millièmes à l'arrivée, elle n'a jamais douté de sa victoire. Question d'angle de vue, paraît-il.

«Après ma course, mon coach m'a dit: "Si j'avais une petite chose à te reprocher, c'est le finish." Sur le coup, je ne m'en suis pas rendu compte, mais quand j'ai regardé la photo-finish, j'étais comme : "ouais, j'aurais pu étirer plus ma jambe..." J'avais tiré deux tours en première position. J'ai juste tout donné et à ce moment-là, je ne me rendais plus tant compte de ce qui se passait autour. J'étais vraiment absorbée par la course.»

Quand Alyson Charles a levé les bras pour célébrer sa victoire, elle a pensé à ses derniers mois d'entraînement, à s'acharner sur les plus longues distances. «Je n'étais pas sous le choc, mais j'étais vraiment heureuse de réussir ça. Pas juste de ma réussite, mais de mon amélioration depuis la saison dernière.»

En ouvrant sa valise, elle aura quatre médailles pour le lui rappeler.

