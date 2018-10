Pari réussi pour Valérie Maltais

Sur la base de ses performances à Calgary et de son potentiel en pleine courbe de croissance, elle s'est taillé une place au départ de la Coupe du monde numéro 3 en Pologne (du 7 au 9 décembre) et de la Coupe du monde numéro 4 aux Pays-Bas (du 14 au 16 décembre).

Sous la pression, la Québécoise a fait quelques mauvais pas. «J'ai fait des erreurs qui m'ont fait perdre du temps, j'aurais pu être plus rapide.» Même constat sur 1500 m. Elle avait fait de meilleurs chronos plus tôt cet automne.

«Ça va vraiment comme je le voulais. Quand je suis embarquée sur la glace la première fois, j'ai su que ce ne serait pas une tâche facile. Je me suis entraînée trois mois, j'ai eu des hauts, des bas. Il y a quelques semaines, j'ai eu un déclic et j'ai senti que c'était peut-être possible. Je suis vraiment contente de pouvoir participer à des épreuves de Coupe du monde cette saison.»

En saison de transition, Valérie Maltais devra bien faire en Europe si elle veut devenir membre à part entière de l'équipe nationale et courir la chance de participer aux Championnats du monde qui se déroulent en février à Inzell, en Allemagne. «Ça me donne un mois pour m'entraîner et continuer à m'adapter à la glace. Je veux arriver mieux préparée qu'à ma dernière compétition. J'aimerais faire un record personnel et montrer que ma courbe de croissance continue de monter.»