David La Rue champion canadien

Antoine Gélinas-Beaulieu a suivi en deuxième place avec un chrono de 1 min 45,37 s, tandis que le spécialiste des distances de fond Ted-Jan Bloemen a complété le podium (1 min 46,20 s). Aucun des trois patineurs n'a toutefois réussi le standard requis pour obtenir une place en Coupe du monde, qui était de 1 min 44,92 s.

Olivier Jean, un vétéran des équipes de longue et de courte piste, a pour sa part obtenu son troisième titre canadien de suite dans l'épreuve du départ en groupe, alors qu'il a franchi la ligne d'arrivée en 8 min 7,56 s. Hayden Mayeur (8 min 8,24 s) et Jordan Belchos (8 min 8,33 s) ont fini en deuxième et troisième places.