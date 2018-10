JO de 2026: Calgary parmi les trois villes retenues

Stockholm, en Suède, et la candidature conjointe de Milan/Cortina d'Ampezzo, en Italie, ont aussi obtenu l'aval du comité exécutif du CIO. Erzurum, en Turquie, a été écartée du processus.

Pour tirer ces conclusions, le groupe de travail a analysé les plans préliminaires en fonction de l'Agenda olympique 2020, en insistant notamment sur l'utilisation optimale des infrastructures existantes. Son rapport a mis l'accent sur l'alignement du projet des villes candidates avec le développement local, régional et national à long terme, afin de le rendre plus accessible et durable, tout en laissant un héritage tangible.

Selon le CIO, Calgary «entretient l'héritage des Jeux de 1988 et peut tirer le meilleur parti des sites existants pour 2026. Calgary possède une expérience et une expertise précieuses dans l'organisation de compétitions de sports d'hiver et autres grands événements. La ville, la province et ses habitants ont un amour profond et une affinité pour les sports d'hiver. En concertation et en partenariat avec le CIO, Calgary a élaboré un concept et une vision des Jeux qui correspondent à la nouvelle ère de l'Agenda olympique 2020 et répondent aux objectifs à long terme de la ville.»

Quant à Erzurum, le CIO a indiqué que «le calendrier pour 2026 est difficile. Les investissements dans les infrastructures telles que l'hébergement, les transports, l'énergie et les télécommunications seraient extrêmement élevés. Des investissements importants seraient également nécessaires dans les sites sportifs. La région a une expérience limitée dans l'accueil de grandes manifestations de sports d'hiver et bénéficierait d'organiser d'autres Coupes du monde, Championnats du monde et Jeux olympiques de la jeunesse.»

La décision finale quant aux candidatures officielles sera prise lors d'une rencontre du CIO les 8 et 9 octobre à Buenos Aires, en Argentine.