Cyclisme sur piste: le Canada obtient deux médailles en poursuite

L'équipe féminine, composée de Allison Beveridge, Ariane Bonhomme, Annie Foreman-Mackey, Kinley Gibson et Steph Roorda, a vaincu l'Italie en petite finale, alors que la Grande-Bretagne venait à bout de l'Australie pour l'attribution de la médaille d'or.

« Nous avons un peu modifié les choses pour la deuxième course et pour les finales, et nous avons retranché cinq secondes à notre temps (initial), a mentionné Foreman-Mackey. C'est notre meilleur temps depuis (les Jeux olympiques de) Rio, et je pense que cela nous encourage à persévérer. Nous avons encore beaucoup de pain sur la planche dans la perspective des Championnats du monde, mais selon moi ce résultat prouve que nous pouvons à nouveau monter sur le podium. »

Du côté masculin, Aidan Caves, Michael Foley, Derek Gee, Adam Jamieson et Jay Lamoureux ont vaincu l'équipe commerciale britannique Huub Wattbike pour s'emparer de la troisième place. Au passage, les représentants de l'unifolié ont établi un nouveau record canadien dans le temps de 3 : 54 682. L'Australie a défait le Danemark dans la course pour le titre.