Longue piste: la Canadienne Isabelle Weidemann décroche l'or au 3000 m

Weidemann, d'Ottawa, a complété la distance en quatre minutes et 10 185 secondes, ce qui lui a permis d'établir un nouveau record de piste au Centre sportif Tomakomai Highland. Elle a devancé la Tchèque Martina Sablikova par 2,82 secondes, et l'Italienne Francesca Lollobrigida a complété le podium à 3,28 secondes derrière.

« Je suis super contente de ma première médaille, a déclaré Weidemann. Ça faisait longtemps que je l'attendais. J'ai fini souvent en quatrième place, alors je suis vraiment contente de revenir aujourd'hui avec une victoire. »

Quant à Ivanie Blondin, une autre athlète d'Ottawa, elle a pris la huitième place du 3000 m en 4 : 18 906. Après deux épreuves du 3000 m cette saison, Weidemann et Blondin se classent respectivement aux troisième et sixième rangs du classement cumulatif de la Coupe du monde sur cette distance.

La journée faste du Canada s'est poursuivie lors des sprints par équipes masculin et féminin.

Les Québécois Laurent Dubreuil, Christopher Fiola et Antoine Gélinas-Beaulieu ont obtenu le bronze dans cette épreuve, tout comme leurs compatriotes Blondin, Heather McLean et Kaylin Irvine.

Dubreuil, de Lévis, Fiola, de Montréal, et Gélinas-Beaulieu, de Sherbrooke, ont complété la course en 1 : 24 230 pour terminer troisièmes, derrière la Russie et les Pays-Bas.

« Ç'a été une course vraiment épeurante, a admis Gélinas-Beaulieu en référence aux conditions de la piste. Je pense qu'on se tenait bien en tant qu'équipe, ce qui est encourageant pour les prochaines courses. »

Chez les dames, Blondin, McLean, de Winnipeg, et Irvine, de Calgary, ont grimpé sur la troisième marche du podium après avoir complété l'épreuve en 1 : 32 810. Les Pays-Bas l'ont emporté en 1 : 32 100, devant l'Italie en 1 : 32 120.

La prochaine compétition de l'équipe canadienne sur longue piste se déroulera à Tomaszow Mazoviecki, en Pologne, du 7 au 9 décembre.