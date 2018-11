Laurent Dubreuil cinquième au 500 m au Japon

Dubreuil, de Lévis, a réussi la meilleure performance individuelle de cette première journée de l'étape. Son temps de 35,049 secondes l'a placé à 0,31 seconde du médaillé d'or, le Norvégien Havard Holmefjord Lorentzen.

« Une cinquième place pour commencer la saison, c'est très bon, a indiqué Dubreuil après sa course. C'est toujours un peu stressant la première course de l'année. D'ailleurs, si j'ai fait des erreurs, c'est parce que j'étais un petit peu tendu pendant la course. Je voulais peut-être un peu trop. C'était quand même une bonne course étant donné que je n'ai fait que de petites erreurs. Et ce sont des erreurs que je vais essayer de corriger pour la course de demain (samedi). »

Ses coéquipiers Christopher Fiola, de Montréal, et David La Rue, de Saint-Lambert, ont terminé 18e et 19e, respectivement.

Le Canada a par ailleurs raté le podium de peu dans les épreuves de poursuite en équipes, alors que les dames ont terminé au quatrième rang et les hommes, en cinquième place.

Ivanie Blondin et Isabelle Weidemann, toutes deux d'Ottawa, et Keri Morrison, de Burlington, en Ontario, ont signé un temps de 3 : 01 470. Elles ont terminé derrière le Japon, qui a remporté l'épreuve en établissant un record de piste de 2 : 57 800, les Pays-Bas et la Russie.

Du côté masculin, Jordan Belchos, de Toronto, Ted-Jan Bloemen, de Calgary, et Antoine Gélinas-Beaulieu, de Sherbrooke, ont fini en cinquième place avec un temps de 3 : 44 230. Les trois premières places sont allées dans l'ordre à la Russie, les Pays-Bas et la Norvège.

Chacun des 11 membres de l'équipe canadienne qui sont sur place disputera des épreuves individuelles, samedi, à l'occasion de la deuxième et avant-dernière journée de cette étape de la Coupe du monde. Heather McLean, de Winnipeg, et Kaylin Irvine, de Calgary, prendront part au 500 m féminin ; Blondin, Morrison et Weidemann au 1500 m féminin ; Dubreuil, Fiola et La Rue au 500 m masculin ; et Gélinas-Beaulieu, Bloemen, Belchos et La Rue au 1500 m masculin.

Les finales des épreuves de départ en groupe sont également prévues, avec Blondin et Weidemann qui seront de la partie du côté des femmes.