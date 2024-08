(Londres) Le quintuple médaillé olympique Tom Daley a annoncé sa retraite du plongeon.

Associated Press

Le Britannique âgé de 30 ans, qui a gagné l’or aux Jeux de Tokyo en 2021, a confirmé sa décision lors d’un entretien avec le magazine Vogue au Royaume-Uni.

Daley, qui a obtenu sa cinquième médaille olympique après avoir terminé au deuxième rang dans l’épreuve synchronisée à la plate-forme de 10 mètres aux Jeux de Paris, a déclaré : « Ça semble très, très invraisemblable. J’étais tellement nerveux à l’aube [des JO], sachant que ce seraient mes derniers ».

« Il y avait beaucoup de pression et d’attentes. J’avais hâte que ça soit terminé. Mais quand je suis sorti de là, et que j’ai vu mon mari [Lance], mes enfants [Robbie et Phoenix], mes amis et mes proches dans la foule, je me suis dit : “Vous savez quoi ? C’est la raison pour laquelle j’ai fait ça” ».

« Ça m’a affecté à la fin, là-haut sur la plate-forme, sachant que ce serait mon dernier plongeon en compétition. Mais je dois prendre une décision, et j’ai l’impression que c’est le bon moment. C’est le bon moment pour annoncer ma retraite », a-t-il conclu.