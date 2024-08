(Chicago) Les White Sox ont congédié leur gérant Pedro Grifol, jeudi, deux jours après que l’équipe de Chicago eut freiné une séquence de 21 défaites lui permettant d’égaler un record de médiocrité dans la Ligue américaine.

Associated Press

Les White Sox ont commencé la journée à 28-89, en voie de conclure la saison avec une fiche de 39-122, ce qui serait le pire dossier dans les Ligues majeures depuis celui de 20-134 des Spiders de Cleveland dans la Ligue nationale en 1899.

Les White Sox ont freiné leur glissade en disposant des Athletics d’Oakland 5-1 mardi soir, puis ils ont laissé filer une avance de deux points pour s’incliner 3-2 mercredi. Leur séquence de 21 revers a égalé la marque établie par les Orioles de Baltimore en 1988, alors qu’ils avaient entamé la campagne avec une fiche de 0-21.

« La performance de notre équipe cette saison a été décevante à plusieurs niveaux, a déclaré le directeur général des White Sox, Chris Getz, par voie de communiqué. Malgré les difficultés sur le terrain et le manque de succès, nous apprécions les efforts et le professionnalisme que Pedro et son personnel d’entraîneurs ont apporté au stade chaque jour. Ces deux saisons ont été très difficiles. Malheureusement, les résultats n’ont pas été au rendez-vous et un changement s’imposait, alors que nous songeons à l’avenir et au développement d’une nouvelle culture au sein de l’équipe. »

Grifol était au milieu de sa deuxième saison en tant que gérant dans les Ligues majeures après avoir connu une longue carrière de joueur, et il a compilé un dossier de 89-190 à la barre des White Sox.