Voici ce que vous devez savoir pour vous préparer à la semaine sportive qui s’en vient.

Les Jeux olympiques, évidemment

Peut-être en avez-vous entendu parler, il y a les Jeux olympiques qui se déroulent à Paris cette semaine. Chaque jour, nous vous présenterons les athlètes québécois et canadiens à suivre. Revenez aussi pour lire les histoires parisiennes de notre équipe sur le terrain : Katherine Harvey-Pinard, Nicholas Richard, Alexandre Pratt et Simon Drouin, accompagnés du génie de la photo Olivier Jean.

Pour regarder : consulter la grille horaire sur le site de Radio-Canada ou l’incontournable application Paris 2024 de Radio-Canada

Le CFM dans la Coupe des ligues

PHOTO BRAD PENNER, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Mathieu Choinière et le CF Montréal affrontent l’Atlético San Luis mardi dans le cadre de la Coupe des ligues.

Essayons d’éviter toute confusion, le CF Montréal participe bel et bien en ce moment à la Coupe des ligues, qui n’est ni le championnat habituel de la MLS ni le championnat canadien de soccer. Dans ce deuxième match du tournoi rotation, l’Impact affronte au stade Saputo l’Atlético San Luis, club mexicain de milieu de peloton.

Pour regarder : 19 h, gratuit sur Apple TV ou sur TSN

Les Alouettes à Hamilton sans Cody Fajardo

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le quart Alexander Davis a bien fait en remplacement de Cody Fajardo la semaine dernière lors de la victoire des Alouettes 20-16 contre les Roughriders de la Saskatchewan.

Les Alouettes de Montréal accumulent depuis un certain temps déjà blessure sur blessure. La plus importante est certainement celle qui frappe le quart-arrière vainqueur de la dernière Coupe Grey, Cody Fajardo. Ce sera aux réservistes de se lever et de relancer pour de bon la saison des Moineaux.

Pour regarder : le vendredi 2 août à 19 h 30, sur les ondes de RDS

L’Omnium Banque Nationale se met en branle

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Valérie Tétreault, directrice de l’Omnium Banque Nationale, accueille les hommes à Montréal à partir du 3 août prochain.

Si vous ne savez plus où donner de la tête, sportivement parlant, ne vous en faites pas ; vous n’êtes pas seul. Pendant que les Jeux olympiques battent encore leur plein, voici que l’Omnium Banque Nationale se met en branle à Toronto (pour les femmes) et à Montréal (pour les hommes). Ça commence le samedi 3 août avec le tirage au sort officiel, puis le début des qualifications dès le lendemain.

Pour regarder : sur TVA Sports ou Sportsnet, selon les grilles horaires affichées