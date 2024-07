PHOTO MATT SLOCUM, ASSOCIATED PRESS

(Philadelphie) Les Flyers de Philadelphie ont consenti un contrat de huit saisons et 70 millions US à l’attaquant Travis Konecny qui entrera en vigueur à compter de la saison 2025-26, a annoncé le directeur général Daniel Brière jeudi.

La Presse Canadienne

« Travis Konecny incarne le cœur de notre équipe et nous sommes ravis qu’il ait accepté un contrat à long terme, a déclaré Brière par voie de communiqué. Travis est devenu un leader important au sein de notre équipe et il incarne véritablement ce que signifie être un joueur des Flyers. Son éthique de travail, combinée à sa ténacité et à son talent, en fait un modèle pour ce que nous tentons de bâtir ici. »

« Il y a un avenir tellement brillant et passionnant avec cette équipe et j’ai hâte d’en faire partie au cours des neuf prochaines années et de voir ce que nous accomplirons », a renchéri Konecny, qui doit encore écouler une année à son contrat actuel, qui lui rapportera 5,5 millions.

Konecny, qui est âgé de 27 ans, a marqué 33 buts et récolté 35 mentions d’aide en 76 matchs la saison dernière avec les Flyers. Il a d’ailleurs dominé son équipe au chapitre des buts, des points, des buts en infériorité numérique (6) et des buts victorieux (5).

En carrière, il totalise 174 buts et 226 mentions d’assistance en 564 matchs de saison régulière, tous avec les Flyers. Konecny a également inscrit un but et sept passes en 22 matchs éliminatoires dans le circuit Bettman. Konecny a été sélectionné en première ronde, 24e au total, par les Flyers lors du repêchage de la LNH en 2015.