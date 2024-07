La première phase de transformation du United Center prévoit un théâtre de 6000 places, un stationnement à plusieurs niveaux avec plus de 10 acres d’espaces verts publics sur son toit, des trottoirs et des pistes cyclables plus adaptés aux piétons, ainsi qu’un hôtel et des espaces commerciaux.

(Chicago) Les propriétaires des Bulls de Chicago, dans la NBA, et des Blackhawks, dans la LNH, ont dévoilé mardi un plan de 7 milliards US visant à remplacer les stationnements entourant le United Center par des espaces verts, des logements à revenus mixtes, une salle de musique et bien plus encore.

Le projet 1901, présenté comme le plus grand investissement privé dans l’ouest de Chicago, est dirigé par les familles Reinsdorf et Wirtz, propriétaires de l’aréna. Il serait construit par phases sur plus de 55 acres de terrain privé et sur une période d’environ dix ans commençant dès le printemps prochain, si la ville l’approuve.

« Le projet 1901 représente la poursuite de l’engagement de nos familles envers l’avenir de l’ouest de Chicago, a déclaré Michael Reinsdorf, président-directeur général des Bulls, par voie de communiqué. Cet investissement créera un quartier prospère et interconnecté, apportant des avantages et des ressources importants à la communauté que nous considérons depuis longtemps comme notre chez-soi. »

La première phase prévoit un théâtre de 6000 places, un stationnement à plusieurs niveaux avec plus de 10 acres d’espaces verts publics sur son toit, des trottoirs et des pistes cyclables plus adaptés aux piétons, ainsi qu’un hôtel et des espaces commerciaux. Les plans pour les phases futures comprennent des logements « qui s’étendent sur différentes tailles d’unités et comprennent des logements abordables, au prix du marché et de luxe », ainsi que des améliorations sur le plan des transports.

« Bien que ce ne soit qu’un début, nous avons déjà commencé à nous engager avec nos voisins et nos partenaires communautaires pour identifier les domaines d’occasion pour la génération de richesse communautaire à partir de cet investissement privé », a indiqué le président-directeur général des Blackhawks, Danny Wirtz, dans un communiqué.

Le projet 1901 présente certaines similitudes avec ce que la famille Ricketts a fait avec la zone entourant Wrigley Field, il y a environ dix ans. Parallèlement aux rénovations du célèbre stade de baseball, les propriétaires des Cubs de Chicago ont remplacé un stationnement par un lieu public et ils ont construit un hôtel ainsi qu’un immeuble de bureaux pour l’équipe.

Les White Sox de Chicago, également propriété des Reinsdorf, cherchent à quitter le Guaranteed Rate Field, du côté sud, et à construire un nouveau stade dans le cadre d’un village de baseball dans la boucle sud de la ville. Il y aurait des espaces verts, des résidences et des entreprises.

Les Bears de Chicago, dans la NFL, tentent quant à eux de construire un stade fermé au bord du lac à côté du Soldier Field, dans le cadre d’un campus de musée réinventé. Ils possèdent également un terrain de 326 acres dans la banlieue d’Arlington Heights, qui pourrait également abriter un futur domicile.

Les deux équipes recherchent des financements publics pour ces projets.