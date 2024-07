PHOTO DAVID GOLDMAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Voici ce que vous devez savoir pour vous préparer à la semaine sportive qui s’en vient.

La Presse

Les Jeux olympiques, bien sûr

Ce n’est évidemment plus un secret pour personne que les Jeux olympiques commencent cette semaine. Notre équipe de La Presse commencera à écrire de Paris au cours des prochains jours, et vous pourrez suivre les JO comme si vous y étiez. Au total, pas moins d’une soixantaine d’athlètes québécois partiront à la conquête des médailles.

Pour regarder : consultez l’horaire de diffusion sur le site de Radio-Canada ou sur l’incontournable application Paris 2024 de Radio-Canada

Le combat d’une vie pour Vanessa Lepage-Joanisse

On sous-estime beaucoup l’importance que pourrait avoir le combat de samedi soir, le 27 juillet, entre la Québécoise Vanessa Lepage-Joanisse et l’une des meilleures boxeuses au monde – sinon la meilleure –, Claressa Shields. Trois titres, dont le titre mondial de la WBC de Lepage-Joanisse, seront à l’enjeu au Little Ceasars Arena de Detroit. Ce serait une conclusion de conte de fées pour celle qui a déjà surmonté tellement d’adversité.

Pour regarder : sur abonnement à DAZN

Les Alouettes retrouvent les terrains

Les Alouettes tenteront de retrouver le chemin de la victoire après leur longue pause de 14 jours entre leurs deux matchs. Les Moineaux accueilleront les Roughriders de la Saskatchewan (et non ceux d’Ottawa) jeudi au stade Percival-Molson.

Pour regarder : jeudi à 19 h sur les ondes de RDS

Un nouveau trophée à l’enjeu

Soyons francs, peu de gens auraient parié que le CF Montréal serait dans le portrait des séries dans l’Est après 24 matchs. C’est donc avec un relatif vent dans les voiles que l’Impact amorce sa Coupe des Ligues contre Orlando City SC à Orlando City vendredi prochain.

Pour regarder : Apple TV – MLS season pass vendredi à 20 h