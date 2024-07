(Ottawa) La ministre fédérale des Sports et de l’Activité physique, Carla Qualtrough, a annoncé vendredi le nom des 14 membres qui composeront le nouveau Comité consultatif ministériel des athlètes.

La Presse Canadienne

La gymnaste Ellie Black, de Halifax, qui prendra part à ses quatrièmes Jeux olympiques dans quelques semaines, à Paris, et la joueuse de soccer Vanessa Gilles, d’Ottawa, font partie des athlètes qui ont été sélectionnés après un appel de candidatures ouvert à tous.

L’objectif de ce comité est de fournir aux athlètes une plateforme qui leur permettra de faire connaître leurs points de vue directement au gouvernement du Canada.

Le comité prodiguera des conseils et des directives sur divers sujets, y compris la sécurité dans le sport, la gouvernance et la responsabilité du système sportif, la Politique canadienne du sport et l’aide financière fédérale.

Le budget de 2024 prévoit une somme de 35 millions sur cinq ans, à compter de 2024-25, et sept millions par la suite pour le Programme d’aide aux athlètes. Ce programme permettrait d’augmenter l’allocation du financement pour les athlètes.

Il y aura également une somme de 16 millions sur deux ans, à partir de 2024-25, pour le Programme de soutien au sport, qui contribuera à créer un environnement sportif plus sécuritaire et plus accueillant pour l’ensemble des athlètes, du niveau débutant aux niveaux olympique et paralympique.

PHOTO ADRIAN WYLD, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La ministre fédérale des Sports et de l’Activité physique, Carla Qualtrough

« Les athlètes sont au cœur du système sportif canadien. Par l’entremise du Comité consultatif ministériel des athlètes, nous travaillerons directement avec les athlètes à l’élaboration des politiques et des programmes en matière de sports afin de nous assurer que leurs points de vue sont pris en compte dans le système sportif. J’ai hâte de commencer à travailler avec les athlètes canadiens aux questions qui leur tiennent le plus à cœur », a fait valoir Qualtrough.