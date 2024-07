Connaissez-vous le Hollandais volant, le Crocodile du Nil, la Loutre de Pekuakami et la Torpille américaine ? Ce sont les surnoms donnés à certains des marathoniens en eau libre qui ont marqué la Traversée du lac St-Jean. Leurs exploits sont relatés par la plume fougueuse de Jean-Pierre Girard dans le nouveau livre, Les folles histoires de la Traversée du lac St-Jean.

Puisque la résidence familiale des Girard se trouvait sur les rives du lac Saint-Jean, il a pu observer dès un très jeune âge les nageurs, les embarcations et la foule en délire. « Les gens de Roberval ont eu un coup de foudre pour la Traversée », dit le journaliste.

Pourtant, la population riveraine avait peur de l’eau ou ne savait pas nager dans les années 1950. « Martin Bédard rêvait de les inspirer en trouvant un nageur qui oserait traverser le lac. Quand Jacques Amyot a réussi, le 23 juillet 1955, en 11 h 32 min, c’était inimaginable pour les gens ! »

Cet acte de bravoure a fait connaître Roberval.

Tout d’un coup, on s’est mis à exister. Toute la population a embarqué là-dedans. Chaque année, on organise un souper au centre-ville avec de la tourtière et de la tarte aux bleuets. Il y a un esprit communautaire qui marche fort. L’évènement appartient aux gens. Jean-Pierre Girard

Lui-même en parle comme s’il décrivait les exploits de sa progéniture. Il affirme d’ailleurs que la Traversée lui a fait vivre ses sensations les plus fortes en carrière. « J’ai toujours rêvé d’être journaliste sportif, de parcourir le monde et de couvrir les Jeux olympiques. Ce n’est pas arrivé, mais je vivais la Traversée à côté de chez nous. »

PHOTO ARCHIVES DE LA TRAVERSÉE La Traversée du lac St-Jean a lieu le dernier samedi de juillet, peu importe les conditions.

Il avoue avoir souvent perdu sa contenance d’animateur. « Même si j’avais interviewé des vedettes et des premiers ministres, ou animé des débats, dans le reste de ma carrière, j’étais très impressionné par les nageurs en studio. Je les regardais comme si j’avais 8 ans ! Pour moi, ce sont des demi-dieux ! »

Un marathon exigeant... et inquiétant

Ces athlètes « surhumains » affrontent un lac qui ne se laisse pas dompter facilement, lors du marathon qui a lieu le dernier samedi de juillet, peu importe les conditions. « Quand on arrive sur le quai, on voit les nageurs regarder au large avec des yeux inquiets. Ils doivent affronter le vent, les vagues immenses, l’immensité du lac qui laisse sans repères. Mais le plus gros problème, c’est l’eau froide et l’hypothermie. On a sauvé plusieurs nageurs de la noyade en 70 ans. »

L’exigence physique de la traversée de 32 kilomètres est gigantesque. Mais les techniques d’entraînement pour s’y préparer se sont affinées.

Lors de la première traversée avec six nageurs, ils pouvaient manger un steak le matin avant de partir. Jean-Pierre Girard

Durant les 20 premières années de la Traversée, les gagnants nageaient entre 8 et 9 heures pour terminer la course. « Certains prenaient jusqu’à 14 heures, avant qu’on mette la limite à 12 heures. »

Tout a changé avec le nageur olympique John Kinsella, alias la Torpille américaine. « Quelques heures après son départ en matinée, je suis allé chez moi. On a entendu l’animateur radio inviter les gens à s’en venir au quai, parce que Kinsella approchait. On se disait “Ça se peut pas, on est en train de dîner !” Ensuite, les organisateurs ont été obligés de retarder le départ du marathon parce qu’il arrivait trop vite. »

PHOTO ARCHIVES DE LA TRAVERSÉE L’exigence physique de la traversée de 32 kilomètres est gigantesque.

N’allez pas croire que les Québécois sont en reste. Les amateurs de nage en eau libre vous parleront de Robert Cossette qui a traversé le lac à 74 ans, de sa fille Christine qui a réussi le premier aller-retour de 64 km et d’autres célèbres vainqueurs (Xavier Desharnais, Annie Grandisson, Régent Lacoursière, Alexandre Leduc, Robert Lachance, Christine Cossette).

On a été bénis d’avoir six Québécois qui ont remporté la Traversée. Pendant 40 ans de la Traversée du lac Memphrémagog, jamais un Québécois n’a gagné. Jean-Pierre Girard

Il se souvient aussi bien de la victoire inattendue de Robert Lachance en 1982 que de celles de Xavier Desharnais il y a 10 ans. « Lorsque les gens voyaient Xavier arriver en premier en 2014 et en 2015, ils étaient tellement contents ! »

Des vedettes au rendez-vous

L’évènement a profité de la présence de vedettes hollywoodiennes, de premiers ministres, de joueurs de la LNH et de plusieurs nageurs mémorables, mais c’est la course elle-même qui fait courir les foules. « Quand tu es sur le quai, les gradins sont remplis de milliers de personnes. Il y a une ambiance extraordinaire. À l’arrivée des meneurs, il y a une explosion de joie ! Les gens aiment ça et ils sont des connaisseurs. »

Même si Jean-Pierre Girard décrit pendant environ 260 pages les histoires les plus vibrantes de la Traversée, il conclut néanmoins avec une note d’inquiétude, en évoquant la désaffiliation de la compétition de la FINA. « Je suis de nature inquiète. Le Québec a déjà été une pépinière de marathons de nage : les 24 h de La Tuque ont duré 20 ans, la Traversée du lac Memphrémagog 40 ans, le Marathon du Saguenay pendant des années. Montréal a eu des marathons de nage en eau libre. Malheureusement, tous ces évènements ont disparu. »

Une pointe d’espoir en terminant. « Mon ami Pierre Lavoie pense qu’il faudrait ajouter un volet populaire en invitant tous les clubs de natation du Québec à faire la Traversée, en conservant le volet compétitif. Selon lui, ça attirerait plus de gens encore. À mes yeux, ce serait difficile d’assurer la sécurité de 200 nageurs avec de telles conditions, mais on sait ce qu’il est capable d’organiser. »