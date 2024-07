Voici ce que vous devez savoir pour vous préparer à la semaine sportive qui s’en vient.

Omnium britannique

PHOTO PETER MORRISON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le dernier tournoi majeur de la saison de golf se déroulera à compter de jeudi, avec la présentation de l’Omnium britannique au Royal Troon, en Écosse. L’an dernier, Brian Harman avait causé la surprise en mettant la main sur la Claret Jug. Rory McIlroy pourra-t-il rebondir après sa déconfiture à l’Omnium des États-Unis ? Tiger Woods sera-t-il dans le coup ?

Le CF Montréal en action deux fois

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES LA PRESSE

Après avoir signé une victoire contre Atlanta United samedi, le CF Montréal disputera deux matchs cette semaine. Le onze montréalais affrontera d’abord les Red Bulls à New York mercredi, puis on aura droit à un derby contre les grands rivaux du Toronto FC au stade Saputo samedi. Mathieu Choinière, Samuel Piette et Joel Waterman devraient être de retour en renfort après avoir participé à la Copa América.

Dernière semaine du Tour de France

PHOTO MARCO BERTORELLO, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE

Au Tour de France, le Slovène Tadej Pogačar se dirige vers la victoire finale après avoir remporté les deux étapes du week-end dans les Pyrénées pour accentuer son avance au sommet du classement général. Pogačar détient maintenant une avance de 3 min 9 s sur son grand rival Jonas Vingegaard avec six étapes à disputer. L’arrivée de la 21e et dernière étape du Tour aura lieu dimanche à Nice.

Le cirque de la F1 en Hongrie

PHOTO LUCA BRUNO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

De la renaissance de Mercedes à la récente léthargie de Ferrari en passant par la montée en puissance de McLaren et la baisse de régime de Red Bull, l’action ne manque pas en Formule 1 depuis quelques semaines. Le 13e Grand Prix de la saison, celui de Hongrie, aura lieu dimanche sur le circuit du Hungaroring. Max Verstappen triomphera-t-il à nouveau comme l’an dernier ?

