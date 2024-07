(Paris) Dans un puissant hommage aux centaines d’athlètes ukrainiens qui ont péri depuis l’invasion russe, l’Union des Ukrainiens de France a organisé une marche pacifique qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes à Paris samedi.

Thomas Adamson Associated Press

Cette manifestation, organisée à l’approche des Jeux olympiques, visait à rendre hommage à ces héros tombés au combat et à souligner l’impact actuel du conflit sur la communauté sportive ukrainienne.

Plusieurs centaines d’athlètes – dont certains ont participé à des compétitions de haut niveau – ainsi que des entraîneurs et d’autres personnes étroitement liées aux sports professionnels et amateurs en Ukraine ont été tués depuis 2022, certains alors qu’ils combattaient en tant que soldats sur les lignes de front.

Les pertes humaines, la guerre en cours et la destruction généralisée des installations sportives menacent d’éroder l’Ukraine, tant aux Jeux de Paris qui s’ouvrent le 26 juillet qu’à l’avenir en tant que puissance du sport olympique après l’éclatement de l’ex-Union soviétique.

PHOTO MICHEL EULER, ASSOCIATED PRESS Des participants à la marche tiennent un immense drapeau ukrainien en hommage aux athlètes tués.

« Ce qui est tragique aujourd’hui, c’est que des centaines d’athlètes ukrainiens n’auront malheureusement pas la chance de participer aux Jeux olympiques de Paris parce que la Russie les a tués de manière insensée, a déclaré Volodymyr Kogutyak, vice-président de l’Union des Ukrainiens de France. Certains ont été tués en combattant dans les forces armées ukrainiennes, mais beaucoup d’autres ont simplement été tués en tant que civils. »

Parmi ceux dont on se souvient, il y a Maksym Halinichev, un boxeur prometteur qui a remporté une médaille d’argent aux Jeux olympiques de la jeunesse à Buenos Aires en 2018 et a été champion junior d’Europe en 2017. Il a rejoint l’armée ukrainienne et a été tué au front en mars 2023 à l’âge de 22 ans.

Parmi les autres athlètes notables figurent Ivan Bidnyak et Yehor Kikhitov, tous deux tireurs au pistolet et membres de l’équipe nationale ukrainienne. Ivan Bidnyak a gagné une médaille d’argent aux Championnats d’Europe, à Osijek, en Croatie, en 2013.

Stanislav Hulenkov, un judoka de 22 ans dont le corps n’a été identifié que 10 mois après sa mort, et Oleksandr Peleshenko, un haltérophile qui a représenté l’Ukraine aux Jeux olympiques de Rio en 2016, ont aussi été commémoré, tout comme Anastasiia Ihnatenko, une entraîneuse de gymnastique acrobatique morte par un tir de missile russe avec son mari et leur fils de 18 mois.

« Les Russes ne sont pas les bienvenus »

L’évènement a attiré de nombreux participants, parmi lesquels des Ukrainiens, des Français et des personnes d’horizons divers, tous unis dans leur douleur et leur détermination à honorer la mémoire des athlètes. Les participants portaient des t-shirts avec les noms des athlètes décédés. Une minute de silence a été observée, suivie de discours des organisateurs.

PHOTO KEVIN COOMBS, REUTERS Un homme tient une pancarte sur laquelle on peut lire « Olympiques sanglants ».

« Ces athlètes ont été tués à un moment où ils auraient pu s’entraîner pour être sélectionnés pour les Jeux olympiques. La Russie ne leur a pas donné le choix de s’entraîner et d’aller à Paris. C’est ce qui est triste », a souligné M. Kogutyak.

Avec 11 médailles aux Jeux de Rio en 2016, l’Ukraine a obtenu sa plus petite récolte en tant que nation indépendante et a ainsi terminé 22e au classement des pays. L’Ukraine est remontée à la 16e place aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, retardés par la pandémie de COVID-19, mais une seule de ses 19 médailles était en or.

La manifestation pacifique avait également un but politique : envoyer un message clair concernant la participation des athlètes russes et biélorusses aux prochains Jeux de Paris. « La manifestation a pour but d’affirmer haut et fort que les athlètes biélorusses et russes, peu importe le drapeau ou les couleurs sous lesquels ils viennent à Paris, ne sont pas les bienvenus », a souligné M. Kogutyak.

Il a également fait part de sa tristesse de voir que certains athlètes russes ont été décorés par différents ministères et ont rencontré le président Vladimir Poutine.

Le bilan humain de la guerre en cours, combiné à la destruction généralisée des installations sportives en Ukraine, constitue une grave menace pour l’avenir du pays dans les sports olympiques. La perte de ces athlètes prive la nation de ses talents actuels et compromet son avenir sportif.

On ne sait pas encore combien d’athlètes russes participeront aux Jeux olympiques qui se tiendront du 26 juillet au 11 août. Le Comité international olympique leur a déjà interdit de participer à la cérémonie d’ouverture.