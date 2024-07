(Toronto) Maple Leaf Sports and Entertainment (MLSE) s’est séparé de Bill Manning, qui était président du Toronto FC et des Argonauts de Toronto.

Neil Davidson La Presse Canadienne

MLSE, propriétaire des deux équipes, a indiqué que le divorce était une décision mutuelle.

Après avoir procédé à un changement d’entraîneur et de directeur général, M. Manning s’est retrouvé sur la sellette.

Le Toronto FC (7-13-3) coule au classement de la Conférence Est de la MLS cette saison après avoir perdu six matchs de suite en championnat et n’a pas goûté à la victoire à ses neufs derniers matchs (0-7-2).

La nouvelle du départ de Bill Manning survient le lendemain matin d’une défaite de 2-1 contre le champion de la Première ligue canadienne, le Forge FC, lors du match aller de la demi-finale du Championnat canadien.

« Aujourd’hui est une journée très difficile », a dit Keith Pelley, président et chef de la direction de MLSE, à La Presse Canadienne. « Bill est un leader et un contributeur important au sein de notre organisation depuis près de neuf ans. C’est un président accompli et, avant tout, c’est un homme bon. Les jours comme aujourd’hui sont donc difficiles pour nous tous. »

« Nous avons promis à notre organisation et à nos partisans que nous veillerons à ce que nos équipes disposent de toutes les ressources pour gagner, a-t-il ajouté. Et nous avons pensé qu’effectuer un changement à ce moment précis nous donnerait la meilleure occasion pour y parvenir. »

Cette décision intervient à la veille de l’ouverture du mercato estival. L’entraîneur-chef John Herdman a déclaré que le club en difficulté chercherait à recruter des joueurs talentueux.

« Le moment était bien choisi, a affirmé M. Pelley. Il y a beaucoup de travail à faire. »

Dans le cadre de la transition, MLSE indique que le directeur général du Toronto FC, Jason Hernandez, et le directeur général des Argonauts, Michael Clemons, relèveront directement de Keith Pelley.

Bill Manning a été nommé président du Toronto FC en octobre 2015 et est devenu président des Argonauts lorsque la franchise de la Ligue canadienne de football a été acquise par MLSE en janvier 2018.

MLSE est également propriétaire des Maple Leafs de Toronto, dans la LNH, et des Raptors de Toronto, dans la NBA.

Le Toronto FC a remporté le triplé – la Coupe MLS, le Championnat canadien et le Supporters’Shield – en 2017 et a atteint la finale de la Coupe MLS en 2019. Mais il ne s’est jamais vraiment remis du déplacement de ses opérations au sud de la frontière pendant la pandémie.

Au poste d’entraîneur-chef, depuis le départ de Greg Vanney en décembre 2020, le club a essayé Chris Armas, Javier Perez et Bob Bradley avant de se rabattre sur l’ancien entraîneur du Canada John Herdman en août dernier.

Herdman a du mal à reconstruire l’équipe, qui manque de profondeur et a énormément dépensé récemment.

Le Toronto FC a puisé profondément dans les poches de la MLSE. Les vedettes italiennes Lorenzo Insigne et Federico Bernardeschi sont les deuxième et sixième joueurs de MLS les mieux payés cette saison, avec des salaires de 15,4 millions et 6,295 millions, respectivement.

Au moment de leur signature, Bill Manning avait fait la une des journaux après avoir révélé que sa recherche de joueurs avait commencé sur l’internet.

« En fait, je suis allé sur le site web de Transfermarkt et j’ai recherché quels joueurs de l’équipe nationale italienne sortaient de contrat », avait déclaré M. Manning aux journalistes.

« Et Lorenzo était l’un des rares joueurs à sortir de son contrat. J’ai commencé à noter des joueurs que je pensais être de classe mondiale, qui, selon moi, auraient une valeur commerciale sur ce marché. »

Les Argonauts de Toronto, qui ont une fiche de deux victoires et deux revers cette saison, ont remporté la Coupe Grey en 2022 sous la direction de M. Manning, battant les Blue Bombers de Winnipeg 24-23.

Bill Manning a remporté à deux reprises le prix du dirigeant de l’année avec Real Salt Lake avant de rejoindre le Toronto FC.