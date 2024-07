Wimbledon Du classique en demies, relevées à l’italienne

(Wimbledon) Daniil Medvedev, qui a stoppé le N.1 mondial Jannik Sinner, et le plus inattendu Lorenzo Musetti seront-ils en mesure vendredi en demi-finales de Wimbledon, d’empêcher le tenant du titre Carlos Alcaraz et le septuple vainqueur Novak Djokovic de se retrouver pour une revanche de la dernière finale ?