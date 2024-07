(Monaco) Le marathonien kenyan Lawrence Cherono, qui a déjà remporté les marathons de Boston et de Chicago, a été suspendu pour sept ans pour dopage et avoir tenté d’utiliser de faux documents pour justifier son test antidopage positif.

Associated Press

Cherono a testé positif au trimétazidine, un médicament utilisé afin de prévenir les angines de poitrine et les cas de vertiges ou de baisses de l’acuité visuelle, en 2022, et il a été suspendu tout juste avant les Championnats du monde d’athlétisme à Eugene, en Oregon.

Il a gagné les marathons de Boston et de Chicago en 2019, et son record personnel est de deux heures, trois minutes et quatre secondes établi en 2020 — le 12e plus rapide de l’histoire sur la distance.

Sa suspension est rétroactive au début de sa suspension provisoire en 2022, mais à l’âge de 35 ans, elle pourrait signifier la fin de sa carrière sportive.