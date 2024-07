L’attaquant argentin Lionel Messi et le gardien canadien Maxime Crépeau

Voici ce que vous devez savoir pour vous préparer à la semaine sportive qui s’en vient.

Le Canada à la Copa América

Après avoir vaincu le Venezuela dans un match spectaculaire, le Canada retrouvera l’Argentine de Lionel Messi, mardi soir à 20 h au Metlife Stadium, au New Jersey, en demi-finale de la Copa América. Le gardien Maxime Crépeau fera-t-il d’autres petits miracles ? S’il cause une énorme surprise et l’emporte, le Canada jouera en finale dimanche à 20 h. S’il s’incline, il pourra tout de même participer au match pour la troisième place samedi à 20 h.

Pour regarder : mardi à 20 h à RDS, puis samedi ou dimanche à 20 h à RDS

La dernière ligne droite de l’Euro 2024

PHOTO ANGELOS TZORTZINIS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE L’attaquant français Kylian Mbappé

Nous en sommes maintenant rendus au carré d’as de l’Euro 2024. Les demi-finales auront lieu mardi et mercredi. Celle de mardi à 15 h (heure du Québec) mettra en vedette la France de Kylian Mbappé et l’Espagne, tandis que celle de mercredi à 15 h opposera l’Angleterre aux Pays-Bas. Les gagnants de ces duels s’affronteront en finale dimanche, toujours à 15 h.

Pour regarder : mardi à 15 h et mercredi à 15 h à TVA Sports, puis dimanche à 15 h à TVA Sports

Les finales de Wimbledon

PHOTO ALBERTO PEZZALI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Elena Rybakina

Qui triomphera à Wimbledon, le plus prestigieux tournoi de tennis de la saison ? Chez les hommes, les trois premiers favoris, Jannik Sinner, Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, sont toujours en lice. Chez les femmes, Elena Rybakina tentera de profiter de l’élimination de la première tête de série, Iga Świątek. Les finales auront lieu samedi (femmes) et dimanche (hommes) à 9 h (heure du Québec).

Pour regarder les finales : samedi à 9 h et dimanche à 9 h à RDS

Les Alouettes en quête d’une autre victoire

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Kaion Julien-Grant et Cody Fajardo, des Alouettes de Montréal

Rien n’arrête les Alouettes de Montréal, qui tenteront de remporter un 14e match consécutif, jeudi soir, au stade Percival-Molson. Pour l’occasion, les Argonauts de Toronto seront en visite et tenteront de venger leur défaite subie à domicile aux mains des Moineaux, le 28 juin dernier. Le match s’amorcera sur le coup de 19 h 30.

Pour regarder : il reste des billets, ou sur RDS jeudi à 19 h 30