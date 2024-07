Matchs préparatoires à Saint-Jérôme L’Armada veut regarnir les rangs

Jean-François Trudeau, membre du groupe de propriétaires de l’Armada de Blainville-Boisbriand, est très clair : « On ne veut pas déménager, on veut que ça marche. » La solution, pour ce faire, est à la fois simple et compliquée : il faut trouver le moyen d’attirer les partisans de partout dans les Basses-Laurentides.