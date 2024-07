En l’absence de la vétérane Jacqueline Simoneau, l’équipe canadienne de natation artistique a su s’adapter et obtenir une troisième médaille en autant d’épreuves à la Super Finale de la Coupe du monde à Budapest, en Hongrie. Cette fois, elle a terminé troisième de l’épreuve libre avec un total de 281,3626 points.

Sportcom

Une intoxication alimentaire a forcé Jacqueline Simoneau à se retirer de la compétition dimanche. Elle a été remplacée par Sydney Carroll, qui a fait équipe avec Scarlett Finn, Audrey Lamothe, Jonnie Newman, Raphaëlle Plante, Kenzie Priddell, Claire Scheffel et Florence Tremblay.

Seules les Américaines (346,6104) et les Mexicaines (335,6398) ont su faire mieux que les Canadiennes dimanche.

« Cette médaille de bronze, c’est bien plus qu’une médaille ! Notre performance démontre à quel point l’équipe a confiance et est en mesure de s’adapter, a commenté Sydney Carroll. Tout ce que nous avons traversé, ça prouve que peu importe ce qui arrive, on veut faire du mieux qu’on peut et on va tout donner. »

Les nageuses canadiennes avaient décroché le bronze au programme technique vendredi, avant de mettre la main sur une médaille d’argent pour leur routine acrobatique, le lendemain.

« Ç’a été une bonne compétition en préparation pour les JO, a mentionné Kenzie Priddell. On a testé de nouveaux degrés de difficulté. On s’améliore chaque compétition, on a une belle chimie et on le ressent pour chaque programme. »

L’équipe canadienne se tourne maintenant vers les Jeux olympiques de Paris. Les épreuves de natation artistique auront lieu du 5 au 10 août au Centre aquatique. Rappelons que Jacqueline Simoneau et Audrey Lamothe, médaillées d’or samedi en duo libre, seront également des épreuves en duo dans la capitale française.